Steven Gerrard yönetimindeki Rangers'ta Genk'ten kiralanan Ianis Hagi, sergilediği performansla Avrupa devlerinin transfer listesine girmeyi başarmıştı.

Goal'un haberine göre ise bu gelişmeler sonrası Rangers, oyuncunun kiralık sözleşmesinde yer alan 4.5 milyon Pound'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.

Rangers, 21 yaşındaki oyuncunun bonservisini alacak olsa da Tottenham ve Real Madrid'in oyuncuyu istediği ortamda karlı bir satışla elinde çok fazla tutmayabilir.

Ianis Hagi'nin menajeri, daha önce Jose Mourinho'nun oyuncuyla ilgili bilgi aldığını açıklamıştı. Tottenham'ın Hagi için Rangers'a ciddi bir bonservis teklifinde bulunabileceğin belirtiliyor.