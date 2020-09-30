Rangers, Galatasaray karşısında asla pes etmez!

Rangers’ın hocası Steven Gerrard, Galatasaray’ın bu eşleşmede favori olduğunu net şekilde söyledi. Çünkü Gerrard, Türk devinin, Rangers’ın Avrupa Ligi’nde gruplara kalma yolunda aşılması zor bir engel olduğunun farkında. Rangers, sahada potansiyelini göstermesi halinde bu maçı kazanabileceğini düşünüyor ama bunun için gerçekten çok iyi oynamaları gerekiyor. Rangers son iki sezonda Gerrard yönetiminde Avrupa’da tecrübe kazandı ve İngiliz futbol adamının önderliğinde en büyük hedefleri İskoçya Ligi’nde 10 sezondur üst üste şampiyon olan Celtic’in egemenliğine son verip, mutlu sona ulaşmak. Bununla birlikte Gerrard, Avrupa’da ilerlemenin kulüp için finansal ve imaj anlamında önemli olduğunu biliyor. Bu yüzden Galatasaray’a karşı da ellerinden geleni son ana kadar yapacaklardır.

Orta saha & bekler hareketli

Gerrard, hücum yönü kuvvetli bir takım kurdu ve izlemesi de zevk veriyor. Rangers oyunu önde oynuyor ve topun kontrolünün kendisinde olmasını istiyor. Tecrübeli hoca, atak orta saha oyuncularından her zaman sorumluluk almasını ve hareketli olmalarını bekliyor. Bu açıdan Galatasaray efsanesi Hagi’nin oğlu Ianis Hagi ve Ryan Kent kilit isim konumundalar. Bu sistemde takımın iki beki; kaptan James Tavernier ve Borna Barasic’in de hücumlara katılmaları çok önemli. İki oyuncu da savunma ve hücum açısından takımın kilit isimleri konumundalar. Rangers’ta ayrıca İngiliz stoper Connor Goldson, defansın önünde oynayan Finli orta saha Glen Kamara ile birlikte takımın bir başka kilit parçalarından. Kamara, ayakları yere sağlam basan ve savunmaya ekstra katkı sağlayan bir futbolcu.









Yedekleri de çok kuvvetli

Bence Rangers’ın, Galatasaray maçı öncesi en büyük eksikliği taraftarı olacak. Ibrox’taki taraftarlar da en az Galatasaray taraftarı kadar tutkulu ve takımlarına büyük destek veriyorlar. Ancak pandemi sebebiyle orada olamayacaklar. Normalde takımın tüm sezonluk biletleri satılıyor ve büyük maçlarda 12. adam rolü başarıyla yerine getiriliyor. Takımın, Türk ekibine karşı en büyük silahı, Alfredo Morelos olacak. Rangers’ın geçen sezon gol yollarında adeta bağımlısı haline geldiği Morelos’un performansı, takım için çok önemli. Morelos’un yedekleri Cedric Itten ve tecrübeli forvet Jermain Defoe.

Rangers’ta da eksikler var

Takımın sakatları; sağlam olmaları halinde orta alanın değişmezleri Ryan Jack ve Joe Aribo, yeni transfer forvet Kemar Roofe, kanat oyuncusu Brandon Barker ve ağır biz diz sakatlığı yaşayan Hırvat stoper Nikola Katic. Katic’in vatandaşı Borna Barasic ise Motherwell maçında yeniden takıma katıldı ve ilk 11’e olacaktır. Cezalı futbolcuları ise yok.