Uzun süredir adı Beşiktaş ile anılan gurbetçi futbolcu Salih Özcan'a Ada'dan teklif var.

İngiliz basınından Insidefutbol'un Alman medyası Bild'e dayandırdığı habere göre geçtiğimiz sezon ligi şampiyon olarak tammalayan İskoç temsilcisi Glasgow Rangers, 23 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldı. Haberde teknik direktör Steven Gerrard'ın Steven Gerrard, orta saha bölgesine daha fazla seçenek eklemek istediği ve bu yüzden Salih'i soruşturduğu belirtildi.









Avrupa şampiyonluğu yaşadı

Köln'ün kadrosunda bulunan ve takımıyla sözleşmesi Haziran ayı sonunda sona erecek olan Türk asıllı Alman futbolcu, geçtiğimiz günlerde Almanya U21 takımı ile Avrupa Şampiyonluğu kazandı. Salih Özcan, geçtiğimiz sezon Köln formasıyla da çıktığı toplam 32 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.