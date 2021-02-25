G. Rangers, teknik direktör Steven Gerrard yönetiminde müthiş bir sezon geçiriyor. İskoç ekibi, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Belçika temsilcisi Antwerp'i iki maçta da yenip eledi. Rangers ilk maçta deplasmanda 4-3 yendiği Antwerp'i sahasında da 5-2 yenmeyi başardı. İki maç sonunda toplamda atılan 14 gol, UEFA Avrupa Ligi adı altında oynanan dönemde eleme turlarının gol rekoru oldu.

Rangers bu sezon İskoçya Premier Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 41 maçı da kaybetmedi







