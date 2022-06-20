İskoçya ekiplerinden Rangers, ülkemizde bir dönem Beşiktaş forması da giyen 40 yaşındaki kalecisi Allan McGregor'ın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli file bekçisi ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İmza sonrası konuşan McGregor, "Açıkçası memnun oldum. Geçen sezonun sonunda çok fazla maç vardı ve oyunlara çok fazla konsantrasyon vardı. Daha sonra birkaç hafta tatil yaptım ve gerçekten bunun hakkında düşündüm ve birçok insanla bunun hakkında konuştum. Herkes mümkün olduğunca uzun süre oynamanımı söyledi.

2012-2013 yılları arasında Beşiktaş forması da giyen Allan McGregor, geçtiğimiz sezon İskoç ekibi ile 47 maçta sahada görev alırken, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkmasında büyük pay sahibi olmuştu.



