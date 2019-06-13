Kariyerinde Chelsea, Benfica gibi kulüplerde forma giyen Ramires, son olarak Çin Ligi'nde Jiangsu Suning'de futbol hayatını sürdürüyordu.

Takımıyla sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız, ülkesi takımlarından Palmeiras'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Ramires için Fenerbahçe'nin de girişimlerde bulunduğu Brezilya basını tarafından iddia ediliyordu.

51 kez Brezilya Milli takımında görev alan Ramires, Palmeiras'a transferiyle ilgili ''Palmeiras ailesinin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Büyük başarılar elde etmek için takım arkadaşlarımla birlikte savaşacağız.'' diye konuştu.