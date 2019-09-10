Ramil Guliyev ve Necati Er, Avrupa Karması’nda

Milli atletler Ramil Guliyev ve Necati Er, Avrupa karmasıyla ABD’ye karşı yarışacak. Avrupa ve ABD takımlarında her branşta dörder isim yarışacak. Erkekler ve kadınlarda 19’ar branşta yarışmaların yapılacağı ABD-Avrupa maçında, birincilere 7 bin Euro, sekizincilere ise 500’er Euro olmak üzere çeşitli miktarlarda para ödülü de dağıtılacak.

Yarışmalara Türkiye’den dünya şampiyonu Ramil Guliyev 200 metrede, Avrupa 23 yaş altı şampiyonu Necati Er ise üç adım atlamada Avrupa formasıyla piste bugün çıkacak.