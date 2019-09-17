Ramil Guliyev, Gloria’da yine şampiyon

Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’ndeki Gloria Sports Arena’da düzenlenen organizasyonda, Ramil Guliyev 200 metrede birinciliği kazandı. 21 ülkeden 71 atletin 10 branşta yarıştığı organizasyonda, Ramil 20.08’lik derecesiyle şampiyonluğa ulaştı. Sporcumuz geçen yıl 20.55 koşmuştu.

Branşlarında dereceye giren sporculara madalyaları ve diğer ödülleri, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş, Gloria Sports Arena Üst Düzey Yöneticisi Elif Özdemir ile diğer yetkililerce törenle verildi.