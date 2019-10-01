Ramil Guliyev, finalde

Katar’da devam eden Dünya Atletizm Şampiyonası’nın 4. gününde bir final başarısı da Ramil Guliyev’den geldi.

200 metre yarı finalinde piste çıkan yıldız atlet, 20.16’lık derecesiyle serisinde ilk iki sırada yer alarak üst üste 3. kez Dünya Şampiyonası’nda adını finale yazdırdı. Ramil Guliyev’in serisinde ilk sırayı 20.03 koşan eski Avrupa Şampiyonu Adam Gemili aldı. Elemelerde de Ramil ile Gemili aynı seride koşmuş ve ikili yine ilk iki sırada yer alarak yarı finale çıkmıştı.

‘İlk 3’e girme hedefimiz var’

Final hakkında açıklamalarda bulunan Guliyev, “Şimdi bakacağız finalde kaçıncı kulvarı verecekler bize. Ondan sonra da plan ve stratejimizi kuracağız ve ona göre de koşacağız. Genelde 200 metre zor bir mesafe. Yine de burada ilk 3’e girme hedefimiz var. Altın madalya istiyoruz, onun için her şeyi yapacağız. Bu sene daha zor. İnşallah finalde iyi derece görürüz” diye konuştu.

Final bugün saat 22.40’ta

Öte yandan İkinci seride koşan ve bu sezonki en iyi dereceye sahip ABD’li Noah Lyles 19.86’yla genel sıralamanın zirvesinde yer alırken Ekvadorlu atlet Alex Quinonez ise 19.95’le 2. sıradan finale çıktı.

Bugün saat 22.40’ta koşulacak finalde Ramil’i zorlayacak çok fazla rakip olacak. Sert bir 200 metre finalinin yaşanacağı koşuda milli atletimiz kürsüde kendine yer bulmaya çalışacak.

Guliyev’in buruk sevinci!

Yarı final öncesinde Guliyev, antrenörü Oleg Muhkin’in annesinin vefat haberini aldı ve piste morali bozuk şekilde çıktı.

Milli atlet, bu seviyeye gelmesinde önemli bir payı olan Türk vatandaşı antrenörü Oleg Muhkin’in annesinin vefatını öğrendiklerini ve morallerinin bozulduğunu belirterek, “Hayatta her şey için hazır olmamız lazım. Böyle zor anlar yaşıyoruz. Sabah haberi geldi. Bu da biraz moralimizi bozdu. Böyle önemli yarışlar öncesi, hocam şu an stres yaşıyor. Hayatta zor anlar var” diye konuştu.