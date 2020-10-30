Rami: Macron bizi pisliğe atıyor

Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Fransız futbolcu Adil Rami, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutum sergilemesini ve ülkede İslam karşıtlığına izin vermesini kabul etmediğini vurguladı.

30 Ekim 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Rami: Macron bizi pisliğe atıyor

Şu anda Portekiz'in Boavista ekibinde görev yapan 34 yaşındaki oyuncu, "Macron bizi pisliğin içine atıyorsun. Fransa, çeşitliliktir. Yapılanlardan hiç gurur duymuyorum. Çok üzgünüm ve bu bir felaket" ifadelerini kullandı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...