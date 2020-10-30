Rami: Macron bizi pisliğe atıyor

Şu anda Portekiz'in Boavista ekibinde görev yapan 34 yaşındaki oyuncu, "Macron bizi pisliğin içine atıyorsun. Fransa, çeşitliliktir. Yapılanlardan hiç gurur duymuyorum. Çok üzgünüm ve bu bir felaket" ifadelerini kullandı.