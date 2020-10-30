Rami: Macron bizi pisliğe atıyor
Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Fransız futbolcu Adil Rami, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutum sergilemesini ve ülkede İslam karşıtlığına izin vermesini kabul etmediğini vurguladı.
Şu anda Portekiz'in Boavista ekibinde görev yapan 34 yaşındaki oyuncu, "Macron bizi pisliğin içine atıyorsun. Fransa, çeşitliliktir. Yapılanlardan hiç gurur duymuyorum. Çok üzgünüm ve bu bir felaket" ifadelerini kullandı.