Ramazan Sarı, dünya üçüncüsü oldu

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Lodovika Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası’nda, erkekler serbest stil 79 kiloda Ramazan Sarı, ABD’li Muhammed Mustafa Mc Bryde ile karşılaştı.
Rakibini 8-3 yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti. Ramazan Sarı, ilk turda Japon Yudai Takahashi’yi 7-2, çeyrek finalde Ermeni rakibi Arman Avaghyan’ı 15-10 yenerek yarı finale yükselmiş, yarı finalde ise Gürcü rakibi Tariel Gaphrindashvili’ye 10-6 yenilmişti.
Osman Göçen bronz madalya maçına çıkacak
Serbest stil 86 kiloda Osman Göçen ilk turda Filipinli James Blair’i 10-0 sayı tuşuyla, ikinci turda Ukraynalı Demid Karachenko’yu 13-2 sayı tuşuyla, çeyrek finalde ise Kanadalı Aleksandr Robert Moore’u 12-2 sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi.
Yarı finalde dünya şampiyonu İranlı rakibi Kamran Ghorban Ghasempour’e 4-4 sayı puanıyla yenilen Osman Göçen, yarın bronz madalya maçına çıkacak.