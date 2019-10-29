Ramazan Sarı, bronz madalya mücadelesi verecek

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de gerçekleştirilen şampiyonun ilk gününde 79 kiloda mücadele eden Ramazan Sarı, ilk turda Japon Yudai Takahashi’yi yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Ermeni rakibine üstünlük kuran Ramazan Sarı, yarı finalde Gürcü Tariel Gaphrindashvili’ye 10-6 mağlup olarak final şansını değerlendiremedi. Milli güreşçi, repesajdan gelecek rakibiyle bronz madalya mücadelesine çıkacak.

Günün diğer mücadelesinde ise 70 kiloda Enes Uslu, çeyrek finalde İranlı Ali Amirhoseyin’e 4-3 yenilerek madalya şansını yitirdi.

Serbest stilin ikinci gününde 61 kiloda Selahattin Sert, 74 kiloda Fazlı Eryılmaz, 86 kiloda Osman Göçen, 92 kiloda Erhan Yaylacı ve 125 kiloda Salim Ercan, mindere çıkacak.