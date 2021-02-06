Ramazan Köse, Kasımpaşa takımında forma giyen bir Türk futbolcudur. Forması 1 numaradır. Kaleci olarak takımında rol almaktadır.

Ramazan Köse kimdir?

Doğum tarihi nedir?12 Mayıs 1988

Memleketi (doğum yeri) neresi? Ankara

Bu yıl kaçıncı yaşını kutladı? 32 (2020 senesi)

Boyunun uzunluğu ne kadar? Kaç cm? 1, 93 boyundadır

Hangi ülkede vatandaşlığı bulunuyor? Türkiye

Oynadığı mevki hangi pozisyon? Kaleci

Yan mevkisi var mı? Varsa hangi pozisyon? Bulunmuyor

Köse’nin hangi ayağı daha güçlü? Sağ ayaklı

Ramazan Köse’nin şu anki değeri: 300 bin Euro

Köse’nin sahip olduğu en yüksek değer? 2.5 milyon Euro (18 Ocak 2016 tarihinde gerçekleşmiştir.)

Ramazan Köse nereli?

Ramazan Köse, başkent Ankara’da dünyaya gelmiştir. Altyapı kariyerine de bu şehirde başlamıştır.

Ramazan Köse kaç yaşında?

Futbolcu 2021 yılı itibariyle 33 yaşına gelmiş bulunmakta. Köse, futbola 13 yaşında başladı.

Ramazan Köse‘nin Oynadığı Takımların Sıralı Listesi ve Özeti

Ramazan Köse, kariyeri boyunca çok sık takım değiştirmedi. Bugüne kadar üç takımda top oynadı. Bu takımlardan Giresunspor’a kiralık olarak gönderilmişti.

Köse’nin Kariyeri Hakkında Kısa Özet:

Altyapı günlerindeki takımları hangileriydi?

Tunç Altındağ (2001 ve 2003 yılları arasında)

Futbolcu, bu takıma henüz 13 yaşındayken girdi. Burada iki yıl boyunca kendisini geliştirme fırsatı yakaladı. Daha sonra başka bir alt yapıya gitmek üzere transfer oldu.

Gençlerbirliği (2003 ve 2006 yılları arasında?

Ramazan Köse’nin ikinci alt yapı takımı Gençlerbirliği oldu. Burada da üç sene boyunca top oynadı. Üçüncü senesinin sonunda yeteneği sayesinde as kadroya alınmaya hak kazandı.

Profesyonel Takımları Sıralı Liste

Gençlerbirliği (2006 ve 2015 yılları arasında)

Köse’nin ilk profesyonel takımı, alt yapısında da bulunduğu Gençlerbirliği oldu. Bu takımla henüz 18 yaşındayken sözleşme imzaladı. Böylece Köse’nin profesyonel futbol kariyeri başlamış oldu. Bu takımla geçirdiği süre boyunca 98 maça çıktı.

Futbolcu, bu takımdayken kiralık olarak Giresunspor’a gönderildi.

Giresunspor ( Kiralık / 2009 – 2010 sezonu )

Ramazan Köse, Giresunspor’a bir sezonluğuna kiralandı. Kiralık olduğu sezon boyunca 17 maça çıktı. Ayrıca Köse, 2009 ve 2009 sezonunun bir kısmında da burada oynamıştı.

Sezon sonunda tekrardan takımı olan Gençlerbirliği’ne dönüş yaptı. Kiralıktan döndükten sonra Gençlerbirliği ile beş sene daha çalıştı.

Kasımpaşa (2015 – devam)

Ramazan Köse’nin oynadığı üçüncü ve şu anlık son takım Kasımpaşa oldu. Futbolcu, bu takımda bugüne kadar beş sene forma giydi. Bu beş sene içinde 17 defa maça çıktı.

Oyuncunun Kasımpaşa ile olan sözleşmesi hala devam ediyor. Bu sözleşme, en son 2018 tarihinde uzatıldı.

Ramazan Köse’nin kariyerinde dikkat çeken durumlar

İlk Süper Lig karşılaşmasını Gaziantepspor’a karşı gerçekleştirdi. Takvimler 22 Kasım 2008 tarihini gösteriyordu. 2011-2012 senesinde en iyi performansını gösterdi ve göz doldurdu. Bu performansı ile takımı Gençlerbirliği’nde birinci kaleci olmaya hak kazandı.

Ramazan Köse, 2021 senesinde de Kasımpaşa’nın kalecisi olmaya devam edecek. Kasımpaşa, Köse’yle ilk kez 2015 yılında çalışmıştı. Daha sonra 2018 yılında sözleşme uzatıldı. Köse’nin şu an 30 Haziran 2021 tarihine kadar bu takımla sözleşmesi bulunuyor. Futbolcunun net maaşı ise henüz resmi makamlarca duyurulmamıştır.