Amerika’nın Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde düzenlenecek, dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Top Rank Boxing’in WBC Dünya Şampiyonu Anthony Dirrell gecesinde; Kadıköy Boks Spor Kulübü boksörü Azerbaycanlı Ramal Amanov, 13 maçta 13 galibiyeti bulunan Amerikalı boksör Leon Lawson ile ringe çıkarak, Türk bayraklı ve Kadıköy Boks Spor Kulübü amblemli şortu ile ülkemizi temsil edecek. Ülkemizi temsil edecek olan Amanov’un amatörde dünya şampiyonluğunun yanı sıra WBA International şampiyonluğu bulunuyor.

200 kanaldan canlı olarak yayınlanacak mücadelenin galibi 1 milyon Dolar ödülün sahibi olacak. Tarihi karşılaşma TSİ cumartesiyi pazara bağlayan gece 03.00’de başlayacak.

DHA