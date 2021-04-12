TOSFED’den yapılan açıklamada, "Federasyonumuza bağlı tescilli organizatör kulüplerimizden Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından 10-11 Nisan tarihlerinde Bodrum-Muğla arasında düzenlenen Bodrum Rallisi’nin (Rally Bodrum) ödül töreninin tamamlanmasının ardından birkaç kişiden oluşan bir grup, ’yoldan çıkan bir ekibin üyelerine müdahale edilmediğine’ dair asılsız bir ihmal iddiası üzerine ralli merkezine gelerek organizasyon görevlilerine önce sözlü, sonra da fiili olarak saldırmış, kulüp yöneticilerimiz ile bir güvenlik görevlisini darp etmiş ve kendi grupları içinde yer alan bir kişiyi silahla yaralamıştır." ifadeleri kullanıldı.

"Emniyet güçlerimiz yaşanan bu üzücü olaya hemen müdahale etmiş ve akabinde yasal süreç başlatılmıştır." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu olarak yaralanan kulüp yöneticilerimiz ve güvenlik görevlisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir; yasal sürece müdahil olup, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı bildirir ve olayla ilgili olarak destek ve ilgilerini esirgemeyen başta Muğla Valimiz Sayın Orhan Tavlı olmak üzere Bodrum Kaymakamımız Sayın Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras ve tüm mülki erkan yöneticilerimiz ile ilk andan itibaren gerekli müdahaleyi yapan tüm emniyet kuvveti mensuplarımız ve sağlık personelimize şükranlarımızı sunarız. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."