Ralli şampiyonları Bodrum’da

Şampiyon ralli otomobilleri 02-09 Nisan tarihleri arasında Bodrum’un ilk alışveriş merkezi Oasis AVM’de, sevenleri ile buluşuyor.

09 Nisan 2021 tarihinde ise Şampiyon pilotlar, 2015 Avrupa Ralli Kupası Birincisi Murat Bostancı, 2007-2018 Türkiye Ralli Şampiyonu Burak Çukurova, 2019 Türkiye Ralli Sınıf N Birincisi Uğur Soylu, 2010 Türkiye Historic Ralli Şampiyonu Kemal Gamgam otomobil severlerle buluşacaklar. Otomobil Sporları tutkunları ile bir söyleşi gerçekleştirecek ve merak edilen soruları Oasis AVM’de cevaplayacak. Şampiyon pilotlar ile söyleşi 17:00'de başlıyor.

Şampiyon Bodrumlu

1978 yılında A1 Anadol yarış arabasını ilk defa Bodrum’a getiren, şampiyon pilot Bodrumlu Kemal Gamgam, 27 yıl aradan sonra kendi memleketinde yarışacak olmaktan büyük bir heyecan ve gurur duyduğunu söyledi. Duygularını, 'İsmini aldığım dedem Muğla Milli Eğitim müdürü Kemal Mete Milas/Bodrum kütüğüne kayıtlı. Dayım ve büyük dayım Bodrum doğumlu. Büyük dayım Faik Fethanoğlu eski Bodrum Metoroloji Müdürü. Bodrum ve ralli 43 yıllık yarış hayatımda benim icin çok özel. Bodrum ilk ralli otomobiliyle 1978 yılında benim Anadol A1'im ve Serdar Bostancı'nın STC'si ile tanıştı.' sözleri ile ifade etti.

Rekor Katılım

Castrol Ford Team Türkiye, Fiat Motorsporları, BC Vision Motorsport, Evofone Rally Team ve GP Garage My Team takımlarının da katılacağı rallinin, rekor bir katılımla son yıllardaki en yüksek start sayısına ulaşması bekleniyor.

2021 TOSFED Ralli Kupası’nın ilk yarışı olan BOTAV Rally Bodrum, 10 Nisan Cumartesi akşam saat 18:30’da açılış kokteyli ve start seremonisi ile başlayacak.

Servis alanı ve ralli merkezi olarak TED Bodrum Koleji’nin kullanılacağı organizasyon, 11 Nisan Pazar sabahı 08:00’de başlayarak Yalıçiftlik-Kızılağaç bölgesindeki 6 özel etabın geçilmesinin ardından, 17:30’da finiş podyumunda düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.