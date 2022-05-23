Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Edinson Cavani, İngiliz ekibine veda ediyor.

Lig'in son hafta mücadelesinde Crystal Palace'a 1-0 mağlup olan Manchester United'da geçici teknik direktör Ralf Rangnick, mücadele öncesi Edinson Cavani'nin takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Alman çalıştırıcı, Kırmızı Şeytanlar ile son maçına Crystal Palace karşısında çıkan Uruguaylı golcünün, sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte bu yaz Manchester United'dan ayrılacağını dile getirdi.

2020 yılında PSG'den Manchester United'a transfer olan 35 yaşındaki golcü futbolcu, İngiliz ekibi ile bugüne kadar 59 maça çıktı ve 19 gol, 7 asistlik performans gösterdi.







