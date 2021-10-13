Ralf Rangnick, Newcastle projesine sıcak bakıyor

Suudi Arabistan Kamu Fonu'nun liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United'da yeni yapılanma adına Ralf Rangnick'in ismi geçerken Alman futbol adamının da buna sıcak baktığı belirtildi. Sportbild'den Christian Falk, Rangnick'in böyle bir operasyonu yürütmek isteyeceğini aktardı.

Newcastle United'da devrin gerçekleşmesi sonrası menajer Steve Bruce ile yola devam edilmesi beklenmiyor. Birçok isim geçerken Ralf Rangnick, Leipzig'de sıfırdan yarattığı proje göz önüne alındığında ismi geçen güçlü adaylar arasında yer alıyor.

Şu an Lokomotiv Moskova'da sportif direktör olarak görev yapan Rangnick'in Newcastle'dan gelecek bir teklifle görevini bırakabileceği aktarılmakta.

Sportbild'den Christian Falk, "Bu teklife açık olacaktır. Şu anda ismi geçiyor ki her zaman İngiltere'de adı anılmıştı. United'da, Everton'da, Tottenham'da ve Chelsea'de hep adı geçmişti. Bunlar olmadı ama Newcastle olabilir. Orada bir şeyler inşa edebilir. Sürekli araya giren izin alması gereken patronları yok. Yani Rangnick'in Ada'ya gitme hayalinin sonunda gerçekleşeceğini ve Lokomotiv Moskova'daki sportif direktörlük görevinin onu durdurmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.