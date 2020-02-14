Rakitic'ten Ronaldo itirafı

Barcelona forması giyen Ivan Rakitic'ten, Cristiano Ronaldo itirafı geldi. Ronaldo'yu izlemenin keyif verdiğini belirten Hırvat futbolcu, Portekizli yıldız ile aynı takımda oynamak istediğini söyledi.

14 Şubat 2020, Cuma 16:37 Son Güncelleme:
- A +
Rakitic'ten Ronaldo itirafı

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, ''O tarihin en iyi futbolcularından biri ve Juventus'ta iyi işler çıkarıyor. Elbette Ronaldo ile aynı takımda olmak isterim'' ifadesini kullandı.Ivan Rakitic için, Barcelona'dan takım arkadaşı Lionel Messi'nin yeri ise ayrı.

Arjantinli yıldızın tüm zamanların en iyi futbolcusu olduğunu dile getiren Rakitic, ''Onunla oynamak muhteşem ve son 15 yıla damgasını vurdu. Messi ile aynı takımda olduğum için şanslıyım'' şeklinde konuştu.

Barcelona ile olan sözleşmesi 2021 sezonunun sonunda bitecek Ivan Rakitic için Juventus'a transfer olacağı iddia edilmişti.

Kaynak: TRT SPOR

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...