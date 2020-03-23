Barcelona'nın yıldız oyuncusu Ivan Rakitic, dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hırvat yıldız, çalışmalarını nasıl devam ettirdiğiyle ilgili "Her gün görüştüğüm Antonio adından bir özel antrenörüm var. O bana yapmam gereken egzersizleri gönderiyor ve onları yapıyorum. Ayrıca kendi spor rutinim de var." ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki futbolcu, ailesiyle keyifli vakit geçirdiğine de vurgu yaptı.

Rakitic, "Mutfakta harika bir eşim olduğu için çok şanslıyım. Ben de mutfakta ona yardımcı oluyorum. Birlikte bir şeyler yapmaktan da keyif alıyoruz. Bu sayede güzel vakit geçiriyoruz. Mesela şimdi kızlarımız muzlu bir turta istiyor. Birazdan onunla ilgileneceğiz" şeklinde konuştu.

(TRT SPOR)