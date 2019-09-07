Rakipler de favori çıkıyor

Türkiye, bu akşam Euro 2020 Elemeleri H Grubu’nda Andorra’yı konuk ederken, gruptan çıkmak için mücadele ettiği rakipleri Fransa ile İzlanda da sahada boy gösterecek. Grubumuzdaki ilk heyecan, hem bizim hem de Fransa gibi 9 puanı bulunan İzlanda ile Moldova arasında yaşanacak. Everton’da forma giyen Gylfi Sigurdsson önderliğindeki Vikingler, saat 19.00’da rakibini taraftarı önünde konuk edecek ve mücadele S Sport2’den canlı olarak ekranlara gelecek. İki takım ilk kez birbirlerine rakip olurken, evinde 2013’ten beri yenilmeyen Erik Hamren’in öğrencileri, 3 puanlı Moldova’yı devirip, yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

İki maç da S Sport2’de...

Grubun en güçlü takımı olarak gösterilen son Dünya Kupası’nın sahibi Fransa da, Türkiye-Andorra maçının başlayacağı 21.45’te Arnavutluk’u Paris’te ağırlayacak. S Sport2’den ekranlara gelecek maç öncesi Horozlar’da Mbappe ve Pogba sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek ama onun yokluğunda Antonio Griezmann liderliğindeki yıldızlar topluluğu, galibiyete yakın taraf olarak gösteriliyor. Didier Deschamps’ın takımı, evinde 2010 yılından beri kaybetmezken, rakibiyle 2016’daki son kapışmadan da 2-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Taraflar bugüne kadar ise 7 kez karşılaştı. Fransızlar, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet yaşarken, kalesinde gördüğü 3 gole de 14 golle cevap verdi.