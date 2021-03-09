Rakan şampiyonunu hemen hemen herkes Xayah şampiyonundan dolayı bilmektedir. Rakan gönülçelen lakaplı bir destek karakteridir. League of Legends evreninde henüz çok yeni olan bu şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerini inceleyebilirsiniz.

Gönülçelen Rakan

Çekici bir kişiliği olmasının yanı sıra dengesizliği ile de bilinen bir şampiyondur. Ünlü bir vastaya savaşçısı olsa da tam bir baş belasıdır. Lhotlan kabilesinin tarihinde gördüğü en büyük savaş dansçısı olan Rakan, Lonia’nın dağlarında yaşamaktadır. Burada ikamet eden insanlar için şampiyon tam bir çılgındır.

Vahşi partiler düzenler, müzikler eşliğinde danslar, birbirinden renkli festivaller hep Rakan'dan sorulur. Fakat Rakan her ne kadar eğlence düşkünü olsa daha Asi Xayah'nın davasına kendini adadığı herkesçe bilinmektedir. Bu yüzden saygı gören bir şampiyondur.

Gönülçelen Rakan Oynanış Biçimi

Alımlı Kürk skili Rakan'ın pasif yeteneğidir. Şampiyon periyodik aralıklarla kalkan kazanır. Rakiplerine yaptığı normal saldırı ve yetenekleri bu bekleme süresini azaltır. Kalkanın yeniden oluşma süresi seviyelere göre değişir. Kalkanın miktarı ise yine seviyeye göre 13x Rakan seviyesi şeklindedir. Aşk atlayışı sayesinde Xayah ve Rakan birlikte dönüş yapabilir.

Klavyenizden Q ile aktif hale gelen yetenek Göz Alıcı Tüy skili ise Rakan isabet ettiği ilk rakibe büyü hasarı veren bir tüy savurur. Bu tüy bir şampiyona ya da destansı canavarlara isabet ettiği takdirde 3 saniye sonra can yeniler. Diğer yandan takım arkadaşlarına da isabet ederse canını yenileyebilir.

Klavyenizden W ile aktif hale gelen yetenek Zarif Uçuş skilinde Rakan, belirli bir konuma atılarak havaya sıçrar. Böylece rakiplere büyü hasarı verir. Rakiplerde aynı şekilde havaya savrulur.

Savaş Dansı skili ise klavyeden E yeteneği ile aktif olur. Şampiyon bir takım arkadaşının yanına uçarak hedefe kalkan sağlar. 5 saniye içinde bedelsiz olarak yeniden kullanılabilir. Şayet skill Xayah üzerinde kullanılırsa, Savaş Dansı’nın kullanım menzili artar.

Son olarak Seri Cazibe, klavyeden R ile aktif olan yetenektir. Rakan'ın temas ettiği rakipler büyü hasarı alır. İlk isabette ayartılır. Ayartılan ilk şampiyonun hızı düşerek bu hız Rakan'a aktarılır.

Gönülçelen Rakan S11 Rün Dizilimi

Rakan şampiyonunun S11 yeni sezondaki rün dizilimi rehberi;

Azim

Muhafız

Tahrip

İkinci Şans

Canlandır

Hakimiyet

Zombi Totem

İnsafsız Avcı ve ayrıca;

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 5 Zırh

Gönülçelen Rakan S11 Yetenek Skilleri

Rakan’ın skilleri diğer tüm şampiyonlara nazaran biraz daha farklı ve ayrıntılıdır. Seri Cazibe: Hareket Hızı Artış Miktarı: %50, Şampiyon ayartılması durumunda Azami Hareket Hızı Artış Miktarı 0, Hareket Hızı Artış Süresi 4 saniye, Ayartma Süresi 1 / 1,25 / 1,5 şeklindedir.

Alımlı Kürk: Kalkan Artış Formülü: 20 + (13 x Rakan’ın seviyesi)

Göz Alıcı Tüy: İyileştirme Formülü: 15 +8 Rakan’ın tek seviyelerinde +7 Rakan’ın çift seviyelerinde ifade edilir.

Rakan şampiyonunun S11 yetenek skilleri dağılımı;

Göz Alıcı Tüy: 2- 14- 15- 17- 18

Zarif Uçuş: 1- 4- 5- 8- 10

Savaş Dansı: 3- 7- 9- 12- 13

Seri Cazibe: 6- 11- 16

Gönülçelen Rakan S11 Counter Pickler

Rakip olarak karşısına gelen, Rakan şampiyonunun zayıf düşeceği şampiyonlar ise;

Blitzcrank

Leona

Lulu

Twitch

Soraka

Gönülçelen Rakan Full Build S11 Eşya Dizilimi

Hevesli Totemtaşı

Akan Su Asası

imparatorun Fermanı

Dinçleştirici Aytaşı

Gezgin Çizmesi

Kızgın Buhurdanlık

Gönülçelen Rakan Pyke Kostümleri

Rakan şampiyonunun tüm kostümleri;

Klasik Kostüm

Kozmik Gün Kostümü

Muhabbet Kuşu Kostümü

SSG Kostümü