Rakamlarla Liverpool

3 - Liverpool’un Mısırlı futbolcusu Salah’ın maçın başlamasından 1 dakika 48 saniye sonra kaydettiği gol, Şampiyonlar Ligi final maçları tarihinde 3. en kısa sürede atılan gol oldu.

6 - 6. Devler Ligi kupasını kazanan Merseyside temsilcisi, bu alanda en fazla zafere uzanan 3. takım oldu.

45 - Kırmızılılar’ın yüzde 2’lik hissesini 2011 yılında 6.5 milyon Dolar’a satın alan ünlü basketbolcu LeBron James, bu değerin 45 milyon Dolar’a çıkmasıyla büyük sevinç yaşadı.

110 - Tottenham’ı devirip kupaya uzanan Liverpool, 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi arenasında 110 milyon Euro’yu (721 milyon TL) kasasına koydu.

Ne dediler?

Klopp: “Bunu kazanmak için çok mücadele ettim ama artık başardım. Hayatımın en mutlu günü.”

Salah: “Herkes mükemmel oynadı. Mısırlı bir oyuncu olarak burada olmak inanılmaz.”

Alisson: “Liverpool’u yeniden en iyisi yaptık. Kloop bu kupayı fazlasıyla hak etti.”

Origi: “Asla unutmayacağım bu anı. Kulüp, takım ve şehir için çok özel anlar yaşadık.”

Henderson: “Çocukluğumdan beri bu anın hayaliyle yaşıyorum. Şimdi daha fazlasını istiyorum.”



