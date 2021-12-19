Rakamlarla Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi

* Fenerbahçe ile Beşiktaş , tarihlerinde 352. defa karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 351 derbinin 133’ünde Sarı-Lacivertliler, 124’ünde ise Beşiktaş kazandı. 94 karşılaşma berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 497, Beşiktaş ise 442 kez gol sevinci yaşadı.

*Sarı-Lacivertliler bu sezon Kadıköy’de oynadığı 7 lig maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

* Beşiktaş, bu sezon deplasmanda oynadığı 7 lig maçında sadece 1 kez kazanırken, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

*Fenerbahçe, ligde en çok maçların son 15 dakikasında tehlikeli oluyor. Kanarya, 26 golün 9’unu bu süreçte kaydetti. 76. dakika ve sonrası aynı zamanda Sarı-Lacivertliler’in en fazla gol yediği bölüm: 5 gol.

*Siyah-Beyazlılar, ligde ikinci yarıların ilk 15 ve son 15 dakikasında 6’şar kez ağları sarstı. Kara Kartal, maçların son 15 dakikasında ise kalesinde tam 9 gol gördü.

*Fırat Aydınus’un iki takım arasında yönettiği 12 maçta 4 Fenerbahçe, 4 Beşiktaş galibiyeti çıktı, 4 karşılaşmada kazanan olmadı. Sarı-Lacivertli oyunculara 29 sarı ve 5 kırmızı, Siyah-Beyazlılar’a ise 28 sarı ve 5 kırmızı kart çıktı. Aydınus ayrıca Fenerbahçe lehine 2 penaltı verdi.

*Türk futbolunun iki devi, aralık ayında 32 kez karşı karşıya geldi: Fenerbahçe 12, Beşiktaş 9 galibiyet aldı, 11 maç berabere tamamlandı.