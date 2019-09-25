Tüm Türkiye'nin kilitlendiği dev derbiye 3 gün kaldı. TAKVİM müthiş maç öncesinde Galatasaray ve Fenerbahçe'yi masaya yatırdı. Ersun Yanal yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Kanarya ilk 5 haftada ezeli rakibine neredeyse üstünlük kurmuş durumda.

HÜCUMDA ÇOK DAHA ETKİLİ

Fener 33'ü isabetli 95 şut atarken, Cimbom 27'si isabetli 72 şutta kaldı. Hücumda çok etkili olan Sarı-Lacivertliler ceza sahasında topla buluşmada 124'e 102 üstün.

PAS İSTATİSTİKLERİNDE ÖNDE

Kilit pas, toplam pas ve yüksek pas istatistiklerinde de Galatasaray'ın önünde olan Fenerbahçeli futbolcular, rakibinden daha çok isabetli orta yapıp, daha fazla çalım attı.

İKİLİ MÜCADELE ÜSTÜNLÜĞÜ

Kanarya top kaybı ve top çalma konusunda da ilk 5 haftada Aslan'dan daha iyi durumda. Galatasaray'ın üstün olduğu tek parametre ise hava topu kazanma (89-62) oldu.

Kaynak: Takvim