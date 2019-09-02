Rahvan atlarının ‘Zafer’ koşusu

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)-



BURSA Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle organize ettiği Rahvan atları koşusu, heyecanlı görüntülere sahne oldu.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Rahvan At Yarışları, Türkiye’nin farklı bölgelerinden 100 rahvan atı ve sporcusunun katılımıyla gerçekleşti. Ürünlü Geleneksel Atlı Sporlar Tesisi’nde yapılan ve 9 farklı kategoride kıyasıya mücadelelerin yaşandığı organizasyona, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik ve Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan ile davetliler de katıldı.

Büyük ilgiyle izlenen etkinlikte, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman adına da bir at yarıştı. Büyükataman için yarışan rahvan, Küçük Orta kategorisinde birinciliği elde etti. Baş kategorisinde Mustafa Dinçbaş, Baş Altı kategorisinde Zafer Çavuşoğlu, Büyük Orta kategorisinde Şahap Gürsoy, Deste kategorisinde Ahmet Alan, Dörtlü Taylar kategorisinde Şerif Argın, Üçlü Taylar kategorisinde Mehmet Genelioğlu, Arap Dörtnal kategorisinde Rıza Cihan ve Yerli Dörtnal kategorisinde de Engin Kesdoğan yarışmalarda ilk sırayı alan isimler oldu.

Organizasyonda dereceye girenlere kupaları, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik tarafından verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, ödül töreni öncesinde yaptığı konuşmada, Türk kimliğinin önemli bir parçası olan ve Rahvan atlarının da rol aldığı geleneksel spor dallarını geleceğe taşımak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Rahvan atlarının ‘yürüyüşü ve asilliğiyle’ yüzyıllardır süvarilerin, binicilerin gözdesi olduğunu belirten Çelik, “Rahvan atları, seceresi bulunan, künyeye sahip, özenle yetiştirilen Türk atlarıdır. Etkinliğimize katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum” dedi.

(FOTOĞRAFLI)