Rahvan At Yarışlarında kupa sahiplerini buldu

İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan Kasabasında yapılan yarışlara Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, Milletvekili Mehmet Taytak, İhsaniye Kaymakamı Alper Taş, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hamza Çömez, İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen ve çok sayıda izleyici katıldı. Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında il merkezinde ve ilçelerde düzenlenen etkinlikler arasında yer alan Frig Vadileri Rahvan At Yarışında atlar kıyasıya yarıştı. Büyük ilgi gören yarışları izleyen Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe ve protokol üyeleri daha sonra dereceye giren yarışçılara ödüllerini ve kupalarını takdim etti.

Kupa töreni sonrası konser etkinlikleri düzenlendi.

İHA