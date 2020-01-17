Son dakika haberi: Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit, 97 yaşında hayatını kaybetti. Rahşan Ecevit, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 21.10'da yaşamını yitirdi.

Rahşan Ecevit (doğum adıyla Zekiye Rahşan Aral), 1923 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Rahşan Ecevit; ressam, yazar ve siyasetçi kimliğinin yanı sıra Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi’nin kurucusu ve ilk başkanıdır.1946’da Bülent Ecevit ile evlendi. Aslen Selanik’ten Şebinkarahisar’a yerleşmiş bir ailenin çocuğu olan Rahşan Ecevit’in, babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral’dır. Ankara Lisesi ve Robert Koleji mezunudur.

DSP’nin kurucusu ve eski genel başkanıdır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.Yazdığı Pülümür’de Aşk adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlanmıştır.

Rahşan Ecevit neden öldü?

26 Aralık 2019'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi altına alınan Rahşan Ecevit, bir gün sonra genel durumunun bozulması nedeniyle dahiliye servisi yoğun bakım kliniğine kaldırıldı.

Rahşan Ecevit, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 21.10'da yaşamını yitirdi.

Rahşan Ecevit'in siyasi hayatı

Kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti’den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etti. 17 Ocak 2010 tarihinde kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisi’nin 2. Genel Başkanlığına seçildi. 22 Mayıs 2010 tarihindeki 33. CHP kurultayına bağımsız milletvekili Emrehan Halıcı ile katılarak, tek başına genel başkan adayı olan ve kazanan Kemal Kılıçdaroğlu’na ve CHP’ye desteğini açıkladı.