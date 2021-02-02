Rahmi Vardı: Fenerbahçe'yi sahadan sildik
Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Rahmi Vardı, etkili bir oyun sergilediklerini ancak mağlup olduklarını söylerken hakemin penaltılarını vermediğini ifade etti
Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Rahmi Vardı, Tek kale oynamalarına rağmen galibiyet alamadıklarını kaydetti.
Rahmi Vardı, "Hatayspor, sahadan Fenerbahçe'yi silmesine rağmen mağlubiyetten kurtulamadı. Hatayspor, Süper Lig'e farklı bir hava getirdi. Bundan dolayı hakemleri suçlamıyoruz ama bariz bir penaltı olduğu görülüyor, verilmedi. Maalesef büyük takımlara karşı hakemlerimizin tedirginliği var, Anadolu takımlarına karşı ise rahatlığı var." ifadelerini kullandı