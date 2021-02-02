Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Rahmi Vardı, Tek kale oynamalarına rağmen galibiyet alamadıklarını kaydetti.

Rahmi Vardı, "Hatayspor, sahadan Fenerbahçe'yi silmesine rağmen mağlubiyetten kurtulamadı. Hatayspor, Süper Lig'e farklı bir hava getirdi. Bundan dolayı hakemleri suçlamıyoruz ama bariz bir penaltı olduğu görülüyor, verilmedi. Maalesef büyük takımlara karşı hakemlerimizin tedirginliği var, Anadolu takımlarına karşı ise rahatlığı var." ifadelerini kullandı