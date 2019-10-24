Rahmi Özcan: Türkiye Ampute Futbol Ligi, Premier Lig konumunda

Ampute Futbol Milli Takımı'nın deneyimli oyuncularından Rahmi Özcan, ay-yıldızlıların Antalya kampında hedeflerini anlattı. 14 yıldır milli takım forması giydiğini belirten Özcan, futbola çocukluk döneminden itibaren ilgi duyduğunu dile getirdi. Doğuştan engelli olduğunu ve sağ bacağının gelişmemesi nedeniyle kesildiğini anlatan Rahmi Özcan, lise yıllarında okul arkadaşlarıyla futbol oynarken beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle ampute futbola başladığını söyledi.

"BANDO TAKIMINA BİLE ALMIYORLARDI"

Günlük yaşamında protezini takmadığını dile getiren milli takım kaptanı, sadece evlenirken, kızının doğduğu gün ve yakın arkadaşlarının düğününde protez kullandığını kaydetti. Çocukluğunda arkadaşıyla tek ayakla kanedyen (koltuk değneği) kullanarak futbol oynadığını belirten Özcan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çalışmalarına engelli olmamdan dolayı beni almıyorlardı. Bando takımı da almıyordu. Çalışmalardan kalan zamanlarda onlar okul bahçesinde futbol oynarken ben de onlarla oynuyordum. Beden eğitimi öğretmenim gördü beni ve ampute futbola yönlendirdi. Federasyonla bağlantı kurdu ve o günden itibaren milli takımdayım" diye konuştu.

KAPTANLIK GURURU

Milli takımda kaptanlık yapmanın gurunu yaşadığını aktaran Rahmi Özcan, "Yeni branş olmamıza rağmen çok başarımız var. Dört dünya üçüncülüğü, dünya ikinciliği, Avrupa şampiyonluğu, Euro Cup şampiyonluğu gibi başarılara sahibiz. Bizim için en büyük kupa dünya kupası. Dünya Şampiyonası'nda final oynadık, ama penaltılarda kaybettik. Çok iyi jenerasyonumuz var. Bu jenerasyonla uzun yıllar Avrupa'ya, dünyaya damga vuracak milli takımımız var. Hedefimiz öncelikle 2020 Avrupa şampiyonluğu, sonra da 2022 dünya şampiyonluğunu kazanıp, kupayı ülkemize getirmek" dedi.

Ampute Futbol Ligi'nin dünyada en iyi organizasyona sahip lig olduğunu vurgulayan Özcan, Türkiye'nin dünyada ampute futbolun Premier Ligi konumunda olduğunu söyledi.