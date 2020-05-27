Trabzonspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor’da forma giyen Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna kattı. Balıkesirspor'a 2 milyon TL bonservis bedeli ödeyecek olan Trabzonspor, Balkes'e sonraki satıştan %10 pay ve 1 milyon TL'lik gol bonusu verecek. Resmi imzanın atılmasının ardından konuşan genç oyuncu, Trabzonspor'a katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Balıkesirspor taraftarlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Rahmi Anıl, "Böyle büyük bir camiaya transfer olduğum için mutluyum. Bundan sonra gollerimi Trabzonspor için atacağım. Umarım her iki taraf için de iyi olur. " şeklinde konuştu.

Transfer bedelinin 2 milyon lira olduğunu kaydeden Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, "Artı olarak sözleşmede 1 milyon liralık bonuslar var. Bu bonuslar attığı goller üzerinden hesaplanacak. Ayrıca Trabzonspor’dan başka bir takıma transfer olması halinde bize yüzde 10 ödeme yapılacak. Bu transferden elde edeceğimiz gelir, maddi açıdan zor durumda olan kulübümüze nefes aldıracak. Hem camiamıza hem Rahmi’ye hem de Trabzon camiasına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Rahmi Anıl Başaran kimdir?

27 Mart 2000 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelen Anıl Başaran, Fenerbahçe ve Balıkesirspor altyapılarında forma giymesinin ardından 2017 yılında Balıkesirspor formasıyla profesyonel futbol yaşantısına adım attı.Bu sezon düzenli olarak forma şansı bulan ve 27 maçta bin 947 dakika görev alan golcü oyuncu, 7 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Türkiye U20 Milli Takımı'nın da formasını giyen 20 yaşındaki oyuncu, milli formayla çıktığı 1 maçta gol ve asist katkısı üretemedi.Güncel piyasa değeri 500 bin Euro olan genç futbolcu, forvetin yanı sıra iki kanatta da oynayabiliyor. Anıl Başaran'ın Balıkesir ekibiyle olan sözleşmesi gelecek yıl sezon sonunda sona erecekti.



