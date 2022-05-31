Rahmetullah Berişbek Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'la anlaştı. 23 yaşındaki futbolcu Karadeniz ekibinin transfer yasağını kaldırması halinde resmi imzayı atacak.

Alt yapıdan çıkmıştı!

Futbola Gençlerbirliği alt yapısında başlayan orta saha oyuncusu son 5 sezondur başkent ekibinde forma giyiyordu.

Bu sezon 18 maçta süre alabilen Rahmetullah Berişbek'in sözleşmesi sona ermişti. Bu arada Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren Arda Kızıldağ'ın da Gaziantep FK ile anlaştığı belirtiliyor.

Yakup Çınar