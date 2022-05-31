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Rahmetullah Berişbek, Giresunspor'la anlaştı

Gençlerbirliği alt yapısında yetişen ve son 5 sezondur başkent ekibinin formasını giyen Rahmetullah Berişbek, Giresunspor'la anlaştı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi bu sezon bitmişti.

31 Mayıs 2022, Salı 10:13 Son Güncelleme:
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Rahmetullah Berişbek, Giresunspor'la anlaştı

Rahmetullah Berişbek Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'la anlaştı. 23 yaşındaki futbolcu Karadeniz ekibinin transfer yasağını kaldırması halinde resmi imzayı atacak.

Alt yapıdan çıkmıştı!

Futbola Gençlerbirliği alt yapısında başlayan orta saha oyuncusu son 5 sezondur başkent ekibinde forma giyiyordu.

Bu sezon 18 maçta süre alabilen Rahmetullah Berişbek'in sözleşmesi sona ermişti. Bu arada Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren Arda Kızıldağ'ın da Gaziantep FK ile anlaştığı belirtiliyor.

Yakup Çınar

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