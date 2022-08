Sezon başında Manchester City'den ayrılarak Chelsea'nin yolunu tutan yıldız futbolcu Raheem Sterling, ayrılık süreci ve transferi hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Sky Sports'a konuşan İngiliz yıldız yaptığı fedakarlıklara rağmen Manchester City'de gördüğü tavırlara tepki göstererek, "Herkes istendiğini hissetmek ister, futbolda da bu olay farklı değil. Yüreğinizi ortaya koyduğunuz zaman, çocuklarınızın doğum günlerinden bazılarından feda ettiğinizde ve buna rağmen belirli bir şekilde muamele gördüğünüzde, bu hayal kırıklığı yaratıyor." dedi.

"Chelsea'ye odaklandım"

Manchester City'den ayrıldığı zamanlar öfkeli olduğunu belirten Sterling, "O zamanlar öfkeliydim ama hepsi geçmişte kaldı ve sadece şimdiki zamana, yani şimdi Chelsea'ye ve yeteneklerimi sergilemek için burada sahip olduğum fırsata odaklanabilirim." sözlerini dile getirdi.

Manchester City'den ayrılma nedenleri

Manchester City'den ayrılmasına neden olan faktörler sorulduğunda Sterling, "Yanlış anlaşılmalar, sözleşme süreleri... Sonunda nasıl bittiğini görmek utanç vericiydi çünkü orada çok iyi zamanlar geçirmiştim. Birçok şey devreye girdi, birçok sebep oldu ama şikayet etmiyordum, meydan okumaya hazırdım. Ancak Asla kazanamayacağınız bir savaşta savaşmanın bir anlamı yoktu." şeklinde cevap verdi.

"Futbol oynamaktan mutlu değilseniz..."

Kariyerine başka bir takımda devam etmek için doğru zaman olduğunu da beliğrten Sterling, "Bir oyuncu olarak her zaman elinizden gelenin en iyisini yapmak ve takımınıza yardım etmek istersiniz, ancak işlerin adil gitmediğini düşündüğünüzde, bu her zaman bir hayal kırıklığıdır. Futbol oynamaktan mutlu değilseniz, bu mutluluğu geri almak için başka seçeneklere bakmalısınız ve ben de tam olarak bunu yaptım. Kariyerime başka bir takımda devam etmem için doğru zamandı. Her şeyimi veremeyeceğimi bildiğim bir şeyin parçası olarak kalamazdım." ifadelerini kullandı.

Eski takımının harika bir kulüp olduğunu da söyleyen yıldız futbolcu, "City harika bir kulüp, birçok kupa kazanan bir kulüp, son birkaç yılda gelişimime büyük ölçüde yardımcı olan bir kulüp, ancak bir zaman gelir ki kendinizi düşünmeniz gerekir, Kendin için en iyisi ve gelecek için ne istiyorsun? Chelsea'de bulunmamın tek nedeni bu." dedi.