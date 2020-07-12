Raheem Sterling hat-trick yaptı, Manchester City, Brighton'ı deplasmanda 5'ledi!

Premier Lig'de 35. hafta karşılaşmasında Brighton'a konuk olan Manchester City, Raheem Sterling'in hat-trick yaptığı maçı 5-0 kazandı. Bu sonucun ardından Manchester City, sezonu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.

12 Temmuz 2020, Pazar 00:02 Son Güncelleme:
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Raheem Sterling hat-trick yaptı, Manchester City, Brighton'ı deplasmanda 5'ledi!

İngiltere Premier Lig'de 35. hafta mücadelesinde Manchester City, deplasmanda Brighton'ı rahat geçti.

Mücadelenin 21. dakikasında Raheem Sterling ile 1-0 öne geçen Manchester City, bu golün asistini yapan Gabriel Jesus’un 44. dakikada attığı golle devreyi 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Pep Guardiola’nın öğrencileri 53’te Sterling’in golüyle skoru 3-0’a getirirken iki dakika sonra Bernardo Silva durumu 4-0’a taşıdı.

City’nin rahat bir futbol sergilediği maçta son sözü de İngiliz yıldız Raheem Sterling söyledi. 26 yaşındaki kanat oyuncusu 81. dakikada attığı golle maçın skorunu 5-0 olarak tayin ederken mücadeleyi hat-trick ile tamamladı.

Manchester City bu sonuçla puanını 72 yaptı ve ligi şampiyon Liverpool'un ardından 2. sırada bitirmeyi garantiledi. Brighton ise 36 puanla 15. sırada kaldı.

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