Rafting Düzce takımı tarihinde ilk kez Milli Takıma seçildi

Tunceli ilinde Munzur Çayında yapılan Dünya Rafting Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde 60 takım 500 sporcu içiresinde Rafting Düzce takımı gösterdiği üstün başarı ile ilk üçe girerek Milli takıma seçilmeyi hak kazandı.

Milli Takım ve Rafting Düzce Takım Antrenörü Birol Tepe sporcuların bir tarih yazdığını belirterek, “Yeni kurulmamızı ve yaş olarak ta en küçük takım olmamıza rağmen 1 sene boyunca yaz-kış, yağmur-çamur demeden çalışan her türlü zorluklara rağmen azmederek mücadele ederek inanarak böyle büyük bir başarıyı eldi ettik. Daha büyük başarılar için tek ihtiyacımız daha çok destek. Sporcularımı tarih yazdıklarından dolayı kutluyorum” dedi.

Son Türkiye Şampiyonu olan Kaptan Nihat Taşkan, sporcular Eren Tencel, Kaan Keskin, Yasin Aydın, Samet Taşkan milli takıma seçilen isimler oldu.

İHA