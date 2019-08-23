Transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. İki ezeli rakip, Barcelona'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Rafinha Alcantara'ya talip oldu. Rafinha'nın menajerinin dün Beşiktaş maçında stadyumda olduğu öğrenildi.

Rafinha Alcantara kimdir?

Tam adı Rafael Alcântara do Nascimento olan Brezilyalı oyuncu, 12 Şubat 1988'de dünyaya geldi. 2009 yılında Barcelona altyapısı olan La Masia'ya katılan başarılı oyuncu, kısa süre içerisinde yeteneği ile dikkatleri üzerine çekti. 2011 yılından itibaren A Takım kadrosunda yer almaya başlayan Brezilyalı, 2013 yılıda Celta Vigo'ya kiralandı. Celta ile 33 maça çıkan Rafinha, 4 gol, 1 asist kaydedince Barcelona'ya geri döndü. Alternatif oyuncu olarak kadroda bulunan Rafinha, 2014-2015'te 36 maçta 2 gol, 2 asist, 2016-2017'de 10 maçta 1 gol, kaydetti. 2017-2018 sezonunun ikinci yarısını İnter'de geçiren başarılı orta saha, Çizme'de 17 maçta 2 gol atmayı başarmıştı.

2018 yılında Atletico Madrid maçında sakatlanan Rafinha'nın ön çapraz bağlarının kopmuş ve 6 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Ağır bir sakatlık geçirdi

Barcelona ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rafinha, geçen sezon İspanyol ekibinde 8 resmi maçta görev yaptı. 2018 yılının Kasım ayında sakatlanan Rafinha sezonu kapattığı için sezonun geri kalanında forma giyemedi. Geçen hafta Barcelona'nın Athletic Bilbao'ya 1-0 yenildiği maçta forma giyen Rafinha, 37. dakikada sakatlanan Luis Suarez'in yerine oyunda dahil oldu.