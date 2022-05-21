Rafet El Roman’dan Trabzonspor’a “Işıl ışıl” bir şarkı..

Çocukluğundan bu yana Trabzonsporlu olan Rafet El Roman, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ve “Işıl Işıl” adını verdiği Trabzonspor şarkısını 22 Mayıs Pazar günü saat 12.00’de camianın ve müzik severlerinin beğenisine sunuyor.

Şampiyonluk akşamında şarkının kısa bir bölümünü takipçileriyle paylaşan El Roman’ın şarkısı kısa sürede büyük beğeni toplamıştı.

Trabzonspor’a çocukluğundan bu yana tutkuyla bağlı olan sanatçı şarkısında “bordo, mavi, fırtına” gibi bordo mavili kulüple özdeşleşmiş kelimeleri barındıran şarkısını tüm Trabzonspor camiasına armağan ediyor.