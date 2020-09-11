Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, bombaları bir bir patlatıyor. Geçtiğimiz günlerde kariyerinde Manchester United gibi bir dünya devinde görev yapmış olan sol bek Rafael, Lyon’dan transfer edildi. Ancak Turuncu-Lacivertliler, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olması nedeniyle kesinlikle iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu anlamda Turuncu-Lacivertliler, sol kanat için de aradığı adamı buldu.

11 numarayı giyecek

Kariyerinde daha önce Tottenham’da da forma giymiş olan Belçikalı yıldız sol kanat oyuncusu Nacer Chadli, Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Kariyeri boyunca Avrupa’nın önemli kulüplerinde oynamış olan Chadli, kulübümüzde 11 numaralı formayı giyecek. Nacer Chadli’ye ailemize hoş geldin diyor, Turuncu-Lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.