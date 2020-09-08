Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve tarih yazan Başakşehir, transferde sağlam ilerliyor. Mevcut kadronun iskeletini koruyan Turuncu- Lacivertliler, kilit noktalara önemli takviyeler yapacak. Hasan Ali Kaldırım ile sol beki güçlendiren Başakşehir, sağ beke de önemli bir yıldızı getirdi: Rafael... 2008-2015 yılları arasında İngiliz devi Manchester United'da forma giyen ve son 5 yıldır Fransız ekibi Lyon'da görev yapan 30 yaşındaki Sambacı ile yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı.

Lyon'da başarılı sezonlar geçiren Rafael iki senedir Beşiktaş'ın da gündemine geliyordu.

Bonservis ödenmeyecek

Yıldız oyuncunun, transferi için kulübünden kolaylık istediği ve 1 sene sözleşmesi bulunmasına rağmen bonservissiz olarak İstanbul ekibine katılacağı kaydedildi. Transferin en kısa zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyor. Başakşehir böylece Beşiktaş'a büyük bir transfer çalımı atmış olacak.

Mehmet Çağrı Davran