Kariyerindeki 22. grand-slam şampiyonluğunu ilan eden Rafel Nadal, Fransa Açık finalinin ardından kariyeriyle ilgili konuştu.

23 yaşındaki Ruud'a karşı 2 saat 18 dakika süren karşılaşmada setleri, 6-3, 6-3, 6-0 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrılan 36 yaşındaki Nadal, Fransa Açık'ta 14. kez şampiyon oldu.

Emekli olacağı iddia edilen İspanyol tenisçi, "Bir şampiyonluk, bir final benim için her şey demek. Bu devam etmek için bana büyük bir motivasyon veriyor" sözlerini söyledi.

Nadal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelecekte ne olacağını bilmiyorum ancak savaşmaya devam edeceğim!"

Tarihin en çok grand-slam kazanan erkek tenisçisi Nadal'ın bu açıklamaları, seyircileri adeta sevinçten çılgına çevirdi.







