İspanya’da düzenlenen toprak kort turnuvası Barcelona Açık’ın tek erkekler yarı finalinde İspanyol Nadal, vatandaşı Pablo Carreno Busta ile karşılaştı. Rakibini 1 saat 29 dakika süren mücadelenin ardından 6-3 ve 6-2’lik setlerle 2-0 yenen Nadal, Barcelona Açık’ta adını 12. kez finale yazdırdı.

Turnuvada 11 şampiyonluğu bulunan Nadal, diğer yarı final mücadelesinde İtalyan Jannik Sinner’i 6-3’lük setlerin ardından 2-0’la geçen dünya 5 numarası Yunan Stefanos Tsitsipas ile yarın final maçına çıkacak. (AA)