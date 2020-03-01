Rafael Nadal 85. şampiyonluğuna ulaştı

Rafael Nadal, 1 numaralı seribaşı olarak katıldığı Meksika Açık Tenis Turnuvası’nın finalinde Taylor Fritz’i 2-0 yenerek şampiyon oldu. Acapulco kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, dünya 2 numarası İspanyol Nadal ile klasmanın 35. basamağındaki ABD’li Fritz karşılaştı. Sahadan 1 saat 14 dakika sonunda 2-0 (6-3, 6-2) galip ayrılan Nadal, Meksika Açık’ı 2005 ve 2013’ten sonra 3. kez kazandı.

33 yaşındaki İspanyol raket, bu sezon ilk, kariyerindeki 85. tekler şampiyonluğuna ulaştı. Nadal, Jimmy Connors (109), Roger Federer (103) ve Ivan Lendl’ın (94) ardından "açık dönemde en fazla tekler turnuvası kazanan erkek tenisçiler" listesinin 4. sırasında yer alıyor.

ANKARA (AA)