İngiliz basınının saygın gazetelerinden The Times, Newcastle United menajeri Rafael Benitez’in Çin'den çok cazip bir teklif aldığını yazdı.

Gazetede yer alan habere göre; Dalian Yifang kulübü, İspanyol teknik direktörü takımın başına getirmek istiyor.

Haberde, Çin kulübünün Bentiez'e yıllık 12 milyon sterlin önereceği ifade edildi.

2 sezondur görev yaptığı Newcastle United'da yıllık 6 milyon sterlin kazanan Benitez, siyah beyazlı kulübün yönetimine transfer stratejisini belirleme çağrısı yapmıştı. Benitez, düşük bütçeyle yola devam edilmesi halinde Newcastle United'dan ayrılabileceğini açıklamıştı.