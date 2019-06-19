Rafael Benitez'e Çin'den çılgın teklif!

İngiltere Premier Lig ekipliernden Newcastle United'ın menajeri Rafael Benitez'e Çin'in Dalian Yifang kulübünden çılgın bir teklif geldiği öne sürüldü.

19 Haziran 2019, Çarşamba 11:03
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Rafael Benitez'e Çin'den çılgın teklif!

İngiliz basınının saygın gazetelerinden The Times, Newcastle United menajeri Rafael Benitez’in Çin'den çok cazip bir teklif aldığını yazdı.

Gazetede yer alan habere göre; Dalian Yifang kulübü, İspanyol teknik direktörü takımın başına getirmek istiyor.

Haberde, Çin kulübünün Bentiez'e yıllık 12 milyon sterlin önereceği ifade edildi.

2 sezondur görev yaptığı Newcastle United'da yıllık 6 milyon sterlin kazanan Benitez, siyah beyazlı kulübün yönetimine transfer stratejisini belirleme çağrısı yapmıştı. Benitez, düşük bütçeyle yola devam edilmesi halinde Newcastle United'dan ayrılabileceğini açıklamıştı.

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