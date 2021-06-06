Fenerbahçe ile adı anılan ünlü teknik adam Rafael Benitez, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. İspanyol teknik adam, Liverpool'da evinde olduğunu ifade ederken "Liverpool'daki evimdeyim, İngiltere'deki güzel havanın keyfini çıkarıyorum. Umarım iyi bir yaz geçiririz' ifadelerini kullandı.

Benitez'in paylaşımının altına kısa süre de 20 bini aşkın mesaj gelirken Fenerbahçe taraftarı, 'Come to Fenerbahçe' çağrısı yaptı



