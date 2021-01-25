İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de bir değişim yaşanabilir. Sport Mediaset'in haberine göre Napoli, sezon sonunda eski teknik direktörü Rafael Benitez'i göreve getirebilir.

Napoli'nin şu andaki teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Aralık 2019'da takımın başına gelen Gattuso yönetimindeki Napoli, şu anda İtalya Serie A'de altıncı sırada yer alıyor. İtalyan ekibi, sezon sonunda eski hocası Rafael Benitez ile anlaşma ihtimalini kenarda tutuyor.

Rafael Benitez, 2013-15 yılları arasında görev yaptığı Napoli'de bir İtalya Kupası ve bir de İtalya Süper Kupası zaferi yaşamıştı.