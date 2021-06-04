Rafael Benitez isminin Fenerbahçe ile anılması Sarı Lacivertli ekip camiasını heyecanlandırdı. İspanyol futbol adamının kısa süre içerisinde Fenerbahçe için İstanbul'a geleceği ve Sarı Lacivertli ekip yönetimi ile görüşeceği iddia edildi. Liverpool ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan 61 yaşındaki teknik adam daha önce Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Real Madrid gibi dev kulüplerde görev yaptı. Fenerbahçeli taraftarlar, Benitez'in kariyerini araştırmaya başladı. Rafael Benitez kimdir, kaç yaşında? Rafael Benitez nereli, hangi takımları çalıştırdı? sorularına yanıt aradık.

Rafael Benitez, 2004 ve 2005 yıllarında UEFA tarafından yılın teknik direktörü seçilmişti.

Rafael Benitez kimdir, kaç yaşında? Rafael Benitez nereli, hangi takımları çalıştırdı?

Rafael Benitez, 16 Nisan 1960 tarihinde İspanya'nın başkenti Madrid'de dünyaya geldi, futbola küçük yaşlarda Real Madrid altyapısında başladı. Ancak faal sporculuk hayatı sakatlıklar yüzünden pek uzun sürmedi. 1979 yılında Meksika'da düzenlenen Dünya Üniversiteler şampiyonasında dizinden ciddi biçimde sakatlandı. Bu nedenle faal futbol hayatında üçüncü ligden ötesine geçemedi. 26 yaşında futbol oynamayı bırakan Benitez, teknik direktör olmaya karar verdi ve Real Madrid'in altyapısında göreve başladı.

Altyapıda gösterdiği performans ile hızla yükselen Benitez kısa sürede İspanyol ekibinin yardımcı antrenörü konumuna geldi. 1995 yılında Valladolid'i çalıştırmaya başladı. Fakat başarılı olamadı 23 maç sonunda görevden alındı. Ertesi sezon Osasuna'yı çalıştırmaya başlayan Benitez'in 9 maç sonunda görevine son verildi. İspanya'da Benitez'in teknik direktörlüğü sorgulanmaya başlanırken kariyerinin dönüm noktası CF Extremadura oldu.

La Liga 2'de mücadele eden takımı ilk sezonda La Liga'ya taşıdı. 2 sezon sonra Tenerife ile aynı başarıyı tekrarladı. Bu başarıları Valencia dikkatini çekti ve bu kulüpte çalışmaya başladı.

Valencia'da 3 yıl görev alan ve 157 maça çıkan Benitez, 1.90 puan ortalaması yakaladı. Benitez, Valencia'da sadece üç sezon geçirmesine rağmen kulübün tarihinden bugüne varolan en iyi menajeri konumuna geldi. Tecrübeli hoca, Siyah Beyazlı ekipte, 2 La Liga şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası zaferi yaşadı.

Kalitesini kanıtlayan Benitez, Temmuz 2004'te Premier Lig devi Liverpool'un başına geçti. Merseyside ekibinde 350 maça çıkan ve 1.90 puan ortalaması yakalayan Benitez, Liverpool'da 2004/05'te tarihi Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı. Unutulmaz İstanbul finalinde Milan'ı penaltılarla geçen Liverpool, Avrupa'nın 1 numaralı kupasını Benitez yönetiminde müzesine götürdü. 2007'de ise Devler Ligi finalinde Milan'a kaybetti. İspanyol teknik adam, Liverpool'u Premier Lig şampiyonluğuna ise taşıyamadı.

Benitez, 2010 Haziran ayında 6 yıldır görev yaptığı Liverpool'daki sözleşmesi devam etmesine rağmen Inter'in 8 milyon Euro'luk tazminatını ödemesiyle İtalyan ekibinin başına geçti. Mourinho'nun yerine takımın başına geçen Benitez, beklenen başarıyı sağlayamadı ve yalnızca 6 ay sonra görevine son verildi.

Başarısız Inter macerasının ardından bir süre takım çalıştırmayan Benitez, kulübeye Chelsea ile döndü. 1 sezon Maviler'de kalan İspanyol futbol adamı, 2012/13'te Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Chelsea döneminin ardından Temmuz 2013'te Napoli ile anlaşan Benitez, 112 maçta takımın başına çıktı.

İlk sezonunda Napoli'ye İtalya Kupası'nı kazandıran Benitez, ikinci sezonun ardından dünya devi Real Madrid'in başına geçti.

2015 yılında Santiago Bernabeu Stadı'nın şeref tribününde düzenlenen tanıtım sırasında oldukça heyecanlanan ve gözleri dolan İspanyol teknik adam, "Burası benim evim. Umarım takım daha iyi oynar ve kupalar kazanılır" dedi. Fakat işler yolunda gitmedi.

Madrid ekibinde sadece 25 maçta görev alabilen ve görevine son verilen Benitez'in yerine Zidane getirildi.

Benitez'in bir sonraki durağı Newcastle United oldu. 2016-2019 yılları arasında Siyah Beyazlı ekipte görev alan Benitez, 146 maçta 1.48 puan ortalaması yakaladı. Newcastle United'ın başına Championship'teyken 2016'da geçen ve takımı Premier Lig'e çıkaran Benitez, sonraki sezonlarda ekibinin ligi 10. ve 13. sırada tamamlamasını sağladı.

Çin'den yüklü bir teklif alan Benitez, 2019'da Dalian Yifang'ın başına geçti. Temmuz 2019'da Çin'e giden İspanyol isim, Ocak 2021'de ayrılık kararı aldı ve sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Dünya devlerinde çok büyük başarılar yakalayan ve Avrupa'nın en iyi teknik adamları arasında yer alan Benitez, Ocak 2021'den beri takım çalıştırmıyor.