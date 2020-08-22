Rafael aşkı bitmiyor

Yeni sezon öncesinde Gökhan Gönül’le yollarını ayıran ve takımın bir diğer sağ beki Douglas’ı da göndermek için çalışma içerisinde bulunan Siyah-Beyazlılar, bu bölgeyi güçlendirmek için harekete geçti. Kara Kartal’ın bu doğrultuda, önceki sezonlarda da sık sık kulübün gündemine gelen Rafael da Silva’yı hedefleri arasına eklediği öğrenildi. 5 sezondur Fransa Ligi ekiplerinden Lyon’da forma giyen Brezilyalı futbolcudan menaceri aracılığıyla maaş şartlarıyla ilgili olarak bilgi isteyen yönetimin, 1.8 milyon Euro’luk geri dönüş aldığı kaydedildi. 30 yaşındaki futbolcunun Lyon’dan kazandığı maaşın aynısını talep etmesi sonrasında bu miktarı fazla bulan Beşiktaşlı idarecilerin, konuyu değerlendirme aşamasında olduğu ifade edildi.

Ayrılmaya hazır

Fransız ekibiyle 1 yıllık daha kontratı bulunan başarılı oyuncu için Lyon’la da görüşecek olan Siyah-Beyazlı idarecilerin, şartların oluşması halinde düşük bir bonservis bedeli karşılığında bu transferi bitirmeyi amaçladığı konuşuluyor. Lyon’da yeni teknik direktör Rudi Garcia’nın oyun planı doğrultusunda ilk 11’de kendisine yer bulmakta zorlanan Rafael, Lyon’dan ayrılıp yeni bir maceraya atılmaya sıcak bakıyor. Tecrübeli ismin bu konuda Lyon yönetiminden ayrılığı için izin isteyeceği de gelen haberler arasında...

Sadece Rafael değil...

Siyah-Beyazlılar, stoper transferi konusunda eski oyuncusu Marcelo’yu da kadrosuna katmak istiyor. Lyon’dan Rafael’e ek olarak Marcelo’yu da almayı planlayan yönetim, Brezilyalı savunmacının kulübüyle yapacağı görüşmeyi bekliyor. Lyon’la 1 yıl daha kontratı bulunmasına rağmen Beşiktaş’a geri dönebilmek için kulübünden izin isteyen tecrübeli stoper, Şampiyonlar Ligi’ne yarı final turunda veda etmelerinin ardından çıktığı tatilini bitirmesi sonrasında bu talebini yenileyecek.

Fanatik Özel / Çağrı Davran



