Rafa Benitez’e tepki büyüyor

İngiltere Premier Lig’de 15. sırada bulunan Everton, son 13 maçında yalnızca bir galibiyet alabildi. Takımın simge isimlerinden Lucas Digne’in takımdan ayrılışının ardından Norwich deplasmanında alınan mağlubiyet Everton taraftarının sabrını taşıran son damla oldu.

Bir taraftarın ‘Kulübümüzden defol’ yazılı pankartı sosyal medyada gündem olurken, başka bir taraftarın sahaya girerek Benitez’e ulaşmaya çalıştığı ancak güvenlik güçleri tarafından durdurulduğu gelen bilgilier arasında. Norwich taraftarları aldıkları galibiyet sonrası İspanyol teknik adamı hedef alarak ‘Sabah kovuluyorsun’ şarkısını söylerken bu ihtimal zaman geçtikçe artıyor.

Everton yönetiminin Rafa Benitez’i acil bir toplantıya çağırdığı ve artan tepkiler sonrası birkaç gün içerisinde deneyimli teknik adamla yolların ayrılabileceği öğrenildi.