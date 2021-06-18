Fenerbahçe ’nin teknik direktör arayışında önüne sürekli aynı takım çıktı: Everton. İngiliz ekibi, Sarı Lacivertliler’in de adayları arasında yer alan Ralf Ragnick, Lucien Favre ve Nuno Espirito Santo ile görüşmeler gerçekleştirdi. Everton’ın temas kurduğu diğer isim de Rafa Benitez oldu. İngiliz basınında daha önce çıkan haberlerde, Benitez’den vazgeçildiği belirtilmişti. Ancak bir türlü aradığı menaceri bulamayan Maviler’in rotayı yeniden İspanyol teknik adama çevirdiği kaydedildi. Daily Mirror’da yer alan habere göre Benitez, Liverpool’u çalıştırdığı dönemde “Küçük bir kulüp” dediği ezeli rakip Everton’a imza atmak üzere.