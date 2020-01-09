Radoslaw Murawski: Galatasaray’a gol atarsam, kazanırız!

Süper Lig’in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Denizlispor’da takımın Polonyalı ismi Radoslaw Murawski, İhlas Haber Ajansı’na samimi açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk yarısının kendileri adına iyi geçtiğini söyleyebileceğini ifade eden Murawski, "Aslında ilk yarı iyi olarak değerlendirilebilir. Daha iyisini de yapabilirdik ama böyle bakmamak lazım. Burada kampımız da devam ediyor ve ikinci yarıda daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. İlk yarı bizim adımıza pozitifti. Hak ettiğimiz noktada olduğumuzu düşünüyoruz" dedi. Hoca değişimiyle ilgili de konuşan Polonyalı oyuncu, "Çok fazla değişimler oldu bizde teknik adam değişiminin ardından. Antrenmanlar haricinde, taktiksel anlamda da değişiklik var. İdmanlar artık daha tempolu. Tabii ki kıyaslama yapmıyorum. Eski hocamız da iyiydi, yeni hocamız da iyi. Ben sadece çalışmaya odaklanmış durumdayım ve şu andaki durumdan da memnunum" açıklamasını yaptı.

"Galatasaray’a gol atarsam, kazanırız!"

İtalya ekiplerinden Palermo’da devam etmeyi düşünüp, düşünmediği sorusunu yanıtlayan Polonyalı futbolcu, "Açıkçası benim hedeflerimde Serie B’de bir sene daha oynamak yoktu. Serie A’da oynamak istemiştim ama olmadı. O yüzden bir değişim gerekiyordu. Buraya gelmek benim adıma mutluluk verici. Daha yüksek bir seviyede oynamak istemiştim ve bu nedenle Süper Lig’de forma giydiğim için, buraya geldiğim için mutluyum. Bunun için de çok çalışıyorum. Denizlispor’la çıktığım her maçı kazanmak istiyorum" dedi. Gol attığı maçlarda Denizlispor’un mağlubiyet yaşamamasıyla ilgili de konuşan Murawski, "İlgi çekici bir istatistikmiş. Galatasaray’a karşı gol atarsam kazanırız demek ki" ifadelerini kullandı.

"Süper Lig’deyim ve Milli Takım’ı istiyorum"

Polonya Milli Takımı’yla ilgili görüşlerini de dile getiren 25 yaşındaki futbolcu, "Açıkçası şu anda milli takımdan beni arayan olmadı. Orada hoca değişikliği oldu. Değişmeden önce bir hocamız vardı Adam Nawalca diye ve beni sürekli arıyordu. Kendisiyle görüştüğümüzde 'Seni takip ediyorum. İyi gidiyorsun ve böyle devam et' derdi. Ancak şunun farkındayım, Serie B’de oynarsanız ve önünüzde, sizin pozisyonunuzda oynayan futbolcular Serie A ya da bu seviyedeki liglerde oynarsa ne kadar zor olacağını biliyorum. Ama artık Süper Lig’de oynuyorum ve ne kadar iyi oynarsam eminim ki beni tekrar düşüneceklerdir" diyerek Polonya Milli Takımı’na göz kırptı.

Polonya’nın grubundaki İspanya ve İsveç’i de değerlendiren Murawski, "Bir şeyler çok kolay değil söylemek. O maçlar her zaman değişkenlik gösteren maçlar. Ama tabii ki milli takım için her şeyin en iyisini diliyorum. Gruptaki takımlara bakarsak, çok da dengeli, ne olacağı belli olmayan bir grup. Açıkçası maçlara gider miyim bilemiyorum. O dönemde nasıl bir planım olur bilmiyorum. O yüzden bir şey söyleyemiyorum" diye konuştu.

"2019’da dünyanın en iyisi Lewandowski’ydi"

Bayern Münih forması giyen dünyaca ünlü Polonyalı golcü Robert Lewandowski hakkında da konuşan Murawski, "Kalitesi tartışılmayacak bir futbolcudan bahsediyoruz. Çok çok iyi bir oyuncu. Bence 2019 senesinde dünyanın en iyi futbolcusuydu. Altın topu kazanacak seviyedeydi. Ancak şöyle bir zorluğumuz var bizim, Polonya için oynadığınızda sizin kalitenizi dikkate almıyorlar, sizi kenara atıyorlar. Ama kim ne derse desin, kim nasıl gülerse gülsün, Lewandowski geçen sene dünyanın en iyi futbolcusuydu. Bunu üzerine basa basa söylerim. Kendisi milli takımın kaptanı. Ona ne kadar saygı duyuyorum. Tabii ki şakalaşıyoruz burada ama olursa da sevinirim" diyerek Polonya Milli Takımı kaptanına da mesaj gönderdi.

Son olarak 1.5 ay önce doğan kızı Michalina için Murawski, "Hayatım komple değişti. Ama çok iyi anlamda değişti. Mutluluk seviyem yüzde 100. Çok mutluyum. Ne kadar anlatsam azdır" diyerek sözlerini tamamladı.

İHA